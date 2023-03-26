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В Бурятии потеплеет до +13 градусов

В Бурятии потеплеет до +13 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако при этом в республике пообещали снег и порывистый ветер

На выходных в Бурятию пришла плюсовая температура. Накануне воздух в республике прогревался до +4, +7 градусов, а в воскресенье, 26 марта, синоптики пообещали +9, +11.

Однако в начале следующей недели в северные районы вновь заглянет зима – их накроет небольшой и умеренный снег. Ветер усилится до  14 метров в секунду.

За окном при этом будет плюс –  по Бурятии прогнозируют от +8 до +13 градусов и лишь местами – от -2 до +3.

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