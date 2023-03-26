Однако при этом в республике пообещали снег и порывистый ветер
На выходных в Бурятию пришла плюсовая температура. Накануне воздух в республике прогревался до +4, +7 градусов, а в воскресенье, 26 марта, синоптики пообещали +9, +11.
Однако в начале следующей недели в северные районы вновь заглянет зима – их накроет небольшой и умеренный снег. Ветер усилится до 14 метров в секунду.
За окном при этом будет плюс – по Бурятии прогнозируют от +8 до +13 градусов и лишь местами – от -2 до +3.
В Бурятии потеплеет до +13 градусов
Общество, Фото:
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