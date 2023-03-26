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Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы

Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу

В МУП «Водоканал» в очередной раз напомнили правила пользования унитазами.  Соблюдая их, можно сохранить качество внутридомовых труб и легко избежать засоров. 

Выбрасывать в канализацию разрешается только водорастворимую туалетную бумагу. Всё остальное – под запретом, рассказали в официальном telegram-канале предприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году на сетях в Улан-Удэ возникло около двух тысяч засоров и львиная доля – именно из-за отходов, не предназначенных для сброса в систему водоотведения. Среди них – бытовой и строительный мусор и средства личной гигиены.





канализация Водоканал

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