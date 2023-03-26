Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы

В МУП «Водоканал» в очередной раз напомнили правила пользования унитазами. Соблюдая их, можно сохранить качество внутридомовых труб и легко избежать засоров.

Выбрасывать в канализацию разрешается только водорастворимую туалетную бумагу. Всё остальное – под запретом, рассказали в официальном telegram-канале предприятия.