Улан-удэнцев попросили не засорять унитазы

Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
В МУП «Водоканал» в очередной раз напомнили правила пользования унитазами. Соблюдая их, можно сохранить качество внутридомовых труб и легко избежать засоров.
Выбрасывать в канализацию разрешается только водорастворимую туалетную бумагу. Всё остальное – под запретом, рассказали в официальном telegram-канале предприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в 2022 году на сетях в Улан-Удэ возникло около двух тысяч засоров и львиная доля – именно из-за отходов, не предназначенных для сброса в систему водоотведения. Среди них – бытовой и строительный мусор и средства личной гигиены.
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Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
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