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В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке

В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах

Учащиеся старших классов СОШ из отдалённых районов Бурятии приехали в Улан-Удэ. Они примут участие в учебно-методических сборах для получения начальных знаний по основам военной службы.

В центре патриотического воспитания «Авангард» школьников ждут занятия по общевоинским уставам вооружённых сил РФ, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, а также  по радиационной, химической и биологической защите.

В мероприятии военно-патриотического воспитания задействовали военнослужащих танкового соединения ВВО, дислоцированного на территории Бурятии. На завершающем этапе сборов с детьми проведут практические занятия по огневой подготовке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
школьники военные

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