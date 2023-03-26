В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке





В мероприятии военно-патриотического воспитания задействовали военнослужащих танкового соединения ВВО, дислоцированного на территории Бурятии. На завершающем этапе сборов с детьми проведут практические занятия по огневой подготовке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Учащиеся старших классов СОШ из отдалённых районов Бурятии приехали в Улан-Удэ. Они примут участие в учебно-методических сборах для получения начальных знаний по основам военной службы.В центре патриотического воспитания «Авангард» школьников ждут занятия по общевоинским уставам вооружённых сил РФ, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, а также по радиационной, химической и биологической защите.