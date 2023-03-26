В Улан-Удэ для школьников устроят занятия по огневой подготовке

Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах
Учащиеся старших классов СОШ из отдалённых районов Бурятии приехали в Улан-Удэ. Они примут участие в учебно-методических сборах для получения начальных знаний по основам военной службы.
В центре патриотического воспитания «Авангард» школьников ждут занятия по общевоинским уставам вооружённых сил РФ, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, а также по радиационной, химической и биологической защите.
В мероприятии военно-патриотического воспитания задействовали военнослужащих танкового соединения ВВО, дислоцированного на территории Бурятии. На завершающем этапе сборов с детьми проведут практические занятия по огневой подготовке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах
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