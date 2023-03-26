Из Улан-Удэ за границу уехали более 70 человек

Наши земляки покинули столицу республики в первый месяц нового года



За первый месяц – январь 2023 года – Улан-Удэ, по данным Бурятстата, покинули 820, а перебрались в город 950 человек. Таким образом, миграционный прирост в столице составил 130 человек.



Из этих 820 большинство – 749 – мигрировали в пределах страны, причём 453 даже не выехали за пределы Бурятии. Ещё 296 подались в другие регионы РФ и 71 наш земляк отправился за границу (43 – в СНГ и 28 – в остальные страны).



В Улан-Удэ из других уголков республики переехали 469 человек, из других субъектов страны – 325. Международная миграция дали городу ещё 156 (117 – СНГ и 39 – другие государства).



