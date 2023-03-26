Его запустили по просьбам местных жителей и отменили спустя месяц
В феврале жители мухоршибирского села Шаралдай попросили запустить ещё один автобус от их населённого пункта до районного центра – Мухоршибири, чтобы он ходил туда ещё и в обед, как было раньше. Люди даже согласились на повышение стоимости проезда до 100 рублей.
- Чтобы съездить в Мухоршибирь, нам нужно платить 400 рублей в один конец. А если дел там всего на час-два, приходится ждать целый день или ехать на такси – и опять 400 рублей, – рассказали тогда сельчане.
Жители Шаралдая провели голосование, и 98% из них поддержали «возвращение» дневного маршрута. Власти к ним прислушались и решили запустить пробный рейс с 27 февраля.
Автобус курсировал из села до райцентра и назад вплоть до 15 марта дважды в неделю – по понедельникам и средам. Однако он оказался не востребован. Из-за низкого пассажиропотока дневной рейс решили убрать, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- За весь этот период пассажиропоток составил 574,2 пассажиро-километров, а в день – 95,4 – на 86,4% ниже в сравнении с утверждённым графиком (702 ПКМ). Это свидетельствует о нецелесообразности дальнейшей деятельности маршрута. Дополнительные рейсы будут отменены, – сообщил главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района Дмитрий Варфоломеев.
По словам первого замглавы муниципального образования Олега Кожевина, в одну сторону ездили всего по 1-3 человека.
- Поэтому решено отказаться от дополнительных рейсов в обед. Утренний и вечерний будут осуществляться в обычном режиме, – цитирует его «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В Бурятии сельчан опять лишили дневного автобуса до райцентра
Общество, Фото:
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