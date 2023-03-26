По республике переменная облачность, местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -15,-20, днём +6, +11, местами -4, +1.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9.
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
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