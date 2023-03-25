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В Чите сотрудница присвоила средства страховой компании

В Чите сотрудница присвоила средства страховой компании
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумма причинённого ущерба - 442 тысячи рублей

В полицию в Чите поступило заявление представителя одной из страховых компаний города о том, что выявлена недостача средств на счету организации.

Установлена подозреваемая. Ею оказалась работница страховой компании, в полномочия которой входило заключение договоров страхования. Средства за оказанные услуги она должна была переводить на расчётный счёт организации, чего злоумышленница не делала. Таким образом, в период 2020 по 2023 год подозреваемая присвоила деньги фирмы. Сумма причинённого ущерба организации составила 442 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

присвоение с использованием служебного положения

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