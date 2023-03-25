В Иркутске установили подозреваемых в похищении мужчины

Похитителям избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
В Иркутске возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».
По версии следствия, днём 19 ноября 2022 года двое неизвестных у одного из домов по ул. Аргунова в Иркутске с применением насилия и угрозой его применения из личной неприязни похитили 39-летнего иркутянина, с силой поместив его в автомобиль. После чего перевезли потерпевшего в один из домов по улице Маршала Конева, откуда тому удалось скрыться.
Похитители были установлены. Им избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением и угрозой применения насилия, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Общество, Фото:
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