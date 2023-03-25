В Иволгинском дацане Бурятии рассказали о необычных вещах, забытых верующими

«Впору открывать уголок забытых или потерянных вещей», - отмечают в дацане
В Иволгинском дацане впору открывать уголок забытых или потерянных вещей.
- Такие вещи часто остаются после больших молебнов. И если вы потеряли что-то в дацане, вернитесь в тот храм, где вы были, спросите у дежурного ламы и на кассе храма, - говорится в официальной группе дацана в соцсети.
Также здесь добавили, что есть и необычные потерянные вещи - например, оставленные на кассе в Согчен дугане: косметичка с лекарствами (кассиры беспокоятся, что лекарства очень нужны их владельцу), а также каким-то необыкновенным образом была утеряна серьга с нефритовой вставкой.
- Пожалуйста, заберите свои вещи или хотя бы дайте знать о себе в комментариях, - просят в соцсети.
«Впору открывать уголок забытых или потерянных вещей», - отмечают в дацане
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