В Иволгинском дацане Бурятии рассказали о необычных вещах, забытых верующими





В Иволгинском дацане впору открывать уголок забытых или потерянных вещей.- Такие вещи часто остаются после больших молебнов. И если вы потеряли что-то в дацане, вернитесь в тот храм, где вы были, спросите у дежурного ламы и на кассе храма, - говорится в официальной группе дацана в соцсети.Также здесь добавили, что есть и необычные потерянные вещи - например, оставленные на кассе в Согчен дугане: косметичка с лекарствами (кассиры беспокоятся, что лекарства очень нужны их владельцу), а также каким-то необыкновенным образом была утеряна серьга с нефритовой вставкой.- Пожалуйста, заберите свои вещи или хотя бы дайте знать о себе в комментариях, - просят в соцсети.