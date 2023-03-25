В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов

Дополнительные автобусы будут курсировать в выходные дни, сообщили в МУП «Городские маршруты». Там отметили, что «всегда прислушиваются к своим пассажирам и стремятся сделать жизнь горожан комфортнее».

25 марта в столице Бурятии запустили на линию 20 новых автобусов.

Автобусы будут курсировать по самым разным направлениям