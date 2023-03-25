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В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов

В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Автобусы будут курсировать по самым разным направлениям

25 марта в столице Бурятии запустили на линию 20 новых автобусов. 

Автобусы запущены по самым разным направлениям:

- на маршрут №3 добавился 1 автобус;

- на маршрут №10 - 2 автобуса;

- на маршрут №21а - 2 автобуса;

- на маршрут №17 - 2 автобуса;

- на маршрут №4а - 2 автобуса;

- на маршрут №59 - 2 автобуса;

- на маршрут №100 - 2 автобуса;

- на маршрут №2 - 2 автобуса;

- на маршрут №3а - 2 автобуса;

- на маршрут №31 - 1 автобус;

- на маршрут №16 - 1 автобус;

- на  маршрут №24 - 1 автобус.

Дополнительные автобусы будут курсировать в выходные дни, сообщили в МУП «Городские маршруты». Там отметили, что «всегда прислушиваются к своим пассажирам и стремятся сделать жизнь горожан комфортнее».

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