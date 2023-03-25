В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов

Автобусы будут курсировать по самым разным направлениям
25 марта в столице Бурятии запустили на линию 20 новых автобусов.
Автобусы запущены по самым разным направлениям:
- на маршрут №3 добавился 1 автобус;
- на маршрут №10 - 2 автобуса;
- на маршрут №21а - 2 автобуса;
- на маршрут №17 - 2 автобуса;
- на маршрут №4а - 2 автобуса;
- на маршрут №59 - 2 автобуса;
- на маршрут №100 - 2 автобуса;
- на маршрут №2 - 2 автобуса;
- на маршрут №3а - 2 автобуса;
- на маршрут №31 - 1 автобус;
- на маршрут №16 - 1 автобус;
- на маршрут №24 - 1 автобус.
Дополнительные автобусы будут курсировать в выходные дни, сообщили в МУП «Городские маршруты». Там отметили, что «всегда прислушиваются к своим пассажирам и стремятся сделать жизнь горожан комфортнее».
Но полёты начнутся не по всем маршрутам
В республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Республиканские соревнования проведут в Заиграевском районе
Зрителям покажут представление с песнями на бурятском языке и танцевальными постановками
Потерпевший простил его и на суде не настаивал на суровом наказании
В республике переменный ветер до 12 м/с
В проекте «Дуун хээ» примут участие Дандар Бадлуев, Бадма-Ханда, Намгар и Бутидэй Дондок-Сэрэн
Жителей Северной столицы зовут поиграть в бурятскую игру
Его можно было наблюдать вечером 24 марта
Льгота распространяется и на его семью
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске
Их готовят к выходу на линию
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников