У жителя Бурятии с подворья украли кур и овец

Подозреваемые являются бывшими воспитанниками детского дома



Днём 22 марта в полицию в Джидинском районе поступило заявление от 68-летнего жителя села Верхний Торей о краже живности с его частного подворья. Мужчина отметил, что преступление произошло ночью, пока он с семьёй спал. По его словам, неизвестные похитили из курятника трёх кур, а также шесть голов овец из хлева. Ущерб составил 31 тысячу рублей.



Позже задержали подозреваемых – двух мужчин 26 и 29 лет из другого села.



- Злоумышленники признались, что взяли у знакомого автомобиль и в целях реализации преступного умысла направились в с. Верхний Торей. Через задний двор они проникли в ограду дома и совершили кражу. При этом баранов в количестве пяти штук мужчины живьём загрузили в салон транспортного средства, предварительно связав им ноги. Шестую овцу один из них не удержал: животное убежало, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Впоследствии баранов (за исключением одной головы) молодые люди продали в подсобное хозяйство жителю села Оёр, куриц употребили в пищу. Полицейскими похищенная живность изъята.



Подозреваемые являются бывшими воспитанниками детского дома. Ранее они неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Освободились из мест лишения свободы в 2021 и 2022 году соответственно. Один из них в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу на территории Октябрьского района в Улан-Удэ. В содеянном сельчане признались.



Возбуждено уголовное дело.

