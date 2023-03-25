Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу

Юная спортсменка является победительницей юниорского первенства мира (август 2022 года).

В финале первенства Европы по тайскому боксу спортсменка из Бурятии Анастасия Б. досрочно одержала победу над соперницей из Турции. Она стала обладательницей золота, сообщает Минспорта Бурятии.