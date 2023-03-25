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Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу

Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу
Общество,  Фото:pixabay.com

Анастасия досрочно одержала победу над соперницей

В финале первенства Европы по тайскому боксу спортсменка из Бурятии Анастасия Б. досрочно одержала победу над соперницей из Турции. Она стала обладательницей золота, сообщает Минспорта Бурятии.

Финал первенства состоялся накануне, 24 марта. 

Юная спортсменка является победительницей юниорского первенства мира (август 2022 года).

тайский бокс

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