Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу

Анастасия досрочно одержала победу над соперницей
В финале первенства Европы по тайскому боксу спортсменка из Бурятии Анастасия Б. досрочно одержала победу над соперницей из Турции. Она стала обладательницей золота, сообщает Минспорта Бурятии.
Финал первенства состоялся накануне, 24 марта.
Юная спортсменка является победительницей юниорского первенства мира (август 2022 года).
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