Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление

Его можно было наблюдать вечером 24 марта



Вечером в пятницу, 24 марта улан-удэнцы смогли увидеть удивительное астрономическое явление. Рядом с серпом Луны появилась яркая точка, хорошо видная не только в бинокль, но даже невооружённым глазом.



Странной «звездой» оказалась планета Венера, которая сближается с растущей Луной.



По данным сайта starwalk.space, с 20 по 26 марта Луна посетит созвездия Водолея, Рыб, Овна и Тельца. 24 марта в 13:27 по московскому времени (10:27 GMT) растущая Луна и Венера прошли по одному прямому восхождению в созвездии Овна. Через пять минут, в 13:27 (10:32 GMT) Луна и Венера достигли максимального приближения.



А наблюдатели в некоторых частях Азии и Африки увидят, как лунный диск пройдет перед Венерой. Это событие называется покрытием. Его можно будет увидеть из Китая, Индии, Таиланда и других стран.



Отметим, Венера — самый яркий объект на ночном небе после Луны. Яркость этой планеты объясняется тем, что она окутана плотными облаками с высокой отражающей способностью. Они отражают солнечный свет, подобно зеркалу.

