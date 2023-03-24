24 марта

23 марта

Популярное

Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление

Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его можно было наблюдать вечером 24 марта

Вечером в пятницу, 24 марта улан-удэнцы смогли увидеть удивительное астрономическое явление. Рядом с серпом Луны появилась яркая точка, хорошо видная не только в бинокль, но даже невооружённым глазом.

Странной «звездой» оказалась планета Венера, которая сближается с растущей Луной.

По данным сайта starwalk.space, с 20 по 26 марта Луна посетит созвездия Водолея, Рыб, Овна и Тельца. 24 марта в 13:27 по московскому времени (10:27 GMT) растущая Луна и Венера прошли по одному прямому восхождению в созвездии Овна. Через пять минут, в 13:27 (10:32 GMT) Луна и Венера достигли максимального приближения.

А наблюдатели в некоторых частях Азии и Африки увидят, как лунный диск пройдет перед Венерой. Это событие называется покрытием. Его можно будет увидеть из Китая, Индии, Таиланда и других стран.

Отметим, Венера — самый яркий объект на ночном небе после Луны. Яркость этой планеты объясняется тем, что она окутана плотными облаками с высокой отражающей способностью. Они отражают солнечный свет, подобно зеркалу.
астрономия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Общество, 24.03.2023
Его можно было наблюдать вечером 24 марта
На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
Общество, 24.03.2023
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах
Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Общество, 24.03.2023
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске
В Читу поступили новые троллейбусы
В Читу поступили новые троллейбусы
Общество, 24.03.2023
Их готовят к выходу на линию
Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Общество, 24.03.2023
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников
В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
Общество, 24.03.2023
А ещё в республике есть 46 школ искусств и более 40 КДЦ
В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
Общество, 24.03.2023
Его задействуют в электроснабжении БАМа
В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
Общество, 24.03.2023
Пернатые укрывались на чабанских стоянках и на окраинах населённых пунктов
В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату
В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату
Общество, 24.03.2023
Её оснастят необходимой мебелью и церковной утварью
Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Общество, 24.03.2023
Волонтёры шьют вещи и изготавливают блиндажные свечи
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, 24.03.2023
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Общество, 24.03.2023
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
Общество, 24.03.2023
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Общество, 24.03.2023
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^