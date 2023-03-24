Его можно было наблюдать вечером 24 марта
Вечером в пятницу, 24 марта улан-удэнцы смогли увидеть удивительное астрономическое явление. Рядом с серпом Луны появилась яркая точка, хорошо видная не только в бинокль, но даже невооружённым глазом.
Странной «звездой» оказалась планета Венера, которая сближается с растущей Луной.
По данным сайта starwalk.space, с 20 по 26 марта Луна посетит созвездия Водолея, Рыб, Овна и Тельца. 24 марта в 13:27 по московскому времени (10:27 GMT) растущая Луна и Венера прошли по одному прямому восхождению в созвездии Овна. Через пять минут, в 13:27 (10:32 GMT) Луна и Венера достигли максимального приближения.
А наблюдатели в некоторых частях Азии и Африки увидят, как лунный диск пройдет перед Венерой. Это событие называется покрытием. Его можно будет увидеть из Китая, Индии, Таиланда и других стран.
Отметим, Венера — самый яркий объект на ночном небе после Луны. Яркость этой планеты объясняется тем, что она окутана плотными облаками с высокой отражающей способностью. Они отражают солнечный свет, подобно зеркалу.
Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его можно было наблюдать вечером 24 марта
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске
Их готовят к выходу на линию
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников
А ещё в республике есть 46 школ искусств и более 40 КДЦ
Их не обновляли почти 40 лет
Его задействуют в электроснабжении БАМа
Пернатые укрывались на чабанских стоянках и на окраинах населённых пунктов
Её оснастят необходимой мебелью и церковной утварью
Волонтёры шьют вещи и изготавливают блиндажные свечи
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов