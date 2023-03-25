В республике переменный ветер до 12 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 25 марта, в республике переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-6, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии до +7 градусов
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Общество, 25.03.2023
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