В Бурятии до +7 градусов

В республике переменный ветер до 12 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 25 марта, в республике переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-6, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днём +2,+4.



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