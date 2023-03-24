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Бурятские звёзды устроят благотворительный концерт для онкобольных ребятишек

Бурятские звёзды устроят благотворительный концерт для онкобольных ребятишек
Общество, 
Собранные на нём деньги пойдут на строительство детской площадки

Жителей Бурятии приглашают на благотворительный концерт под названием «Детство золотое», который состоится в ближайший понедельник, 27 марта, в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева (возрастное ограничение – 12+). Его организовывают активисты республиканского КВН-движения совместно с волонтёрами мотивационного сообщества «Спарта», представителями благотворительного фонда «Пусть всегда буду я!» и известными артистами.

На сцене Русдрама выступят юмористы из «Чива 03», певицы Алина Намсараева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева и Анна Комолова, исполнители Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Михаил Богатых и Тимур Болотов, танцевальная группа «Хатарыш», театр танца «Капуччино», студия танца «Soda», Анна Комолова и другие коллективы и звёзды бурятской эстрады.

Стоимость билетов – 1000 рублей. Приобрести их можно в кассе театра или позвонив по номеру 8-983-331-05-21.

Все собранные на мероприятии деньги направят на строительство детской развлекательно-развивающей площадки на территории ДРКБ. Её подарят маленьким пациентам онкогематологического отделения. Начало концерта – в 19:00.

- Хочется попросить земляков поддержать нашу благую инициативу и прийти на концерт. Вы приятно проведёте время, а собранные деньги пойдут на строительство площадки для онкобольных детей, – говорит КВНщик Чимит Жамьянов. – От нас с вами зависит, как они будут жить дальше. 
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