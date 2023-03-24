Бурятские звёзды устроят благотворительный концерт для онкобольных ребятишек

Собранные на нём деньги пойдут на строительство детской площадки



Жителей Бурятии приглашают на благотворительный концерт под названием «Детство золотое», который состоится в ближайший понедельник, 27 марта, в Русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева (возрастное ограничение – 12+). Его организовывают активисты республиканского КВН-движения совместно с волонтёрами мотивационного сообщества «Спарта», представителями благотворительного фонда «Пусть всегда буду я!» и известными артистами.



На сцене Русдрама выступят юмористы из «Чива 03», певицы Алина Намсараева, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева и Анна Комолова, исполнители Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Михаил Богатых и Тимур Болотов, танцевальная группа «Хатарыш», театр танца «Капуччино», студия танца «Soda», Анна Комолова и другие коллективы и звёзды бурятской эстрады.



Стоимость билетов – 1000 рублей. Приобрести их можно в кассе театра или позвонив по номеру 8-983-331-05-21.



Все собранные на мероприятии деньги направят на строительство детской развлекательно-развивающей площадки на территории ДРКБ. Её подарят маленьким пациентам онкогематологического отделения. Начало концерта – в 19:00.



- Хочется попросить земляков поддержать нашу благую инициативу и прийти на концерт. Вы приятно проведёте время, а собранные деньги пойдут на строительство площадки для онкобольных детей, – говорит КВНщик Чимит Жамьянов. – От нас с вами зависит, как они будут жить дальше.

