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Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах

Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии реализуется проект «Школьные театры» - все театры в Улан-Удэ берут шефство над школами и помогают им развивать театральные кружки.

Артисты Бурятского театра оперы и балета тоже станут наставниками юных актёров в средних образовательных школах №‎№ 17, 19, 47, 49, 31 и 41.

Куратором проекта выступил продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев. По его словам, артисты театра будут периодически встречаться с руководством и детьми, занятыми в театральных студиях, рассказывать о театре и прекрасном мире оперы и балета, помогать с постановками, давать мастер-классы.

Проект «Школьные театры» призван сформировать у школьников знания о театре, о профессии артиста, развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности, приобщить детей к отечественной и мировой культуре.
школы театр оперы и балета

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