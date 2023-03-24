Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии реализуется проект «Школьные театры» - все театры в Улан-Удэ берут шефство над школами и помогают им развивать театральные кружки.
Артисты Бурятского театра оперы и балета тоже станут наставниками юных актёров в средних образовательных школах №№ 17, 19, 47, 49, 31 и 41.
Куратором проекта выступил продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев. По его словам, артисты театра будут периодически встречаться с руководством и детьми, занятыми в театральных студиях, рассказывать о театре и прекрасном мире оперы и балета, помогать с постановками, давать мастер-классы.
Проект «Школьные театры» призван сформировать у школьников знания о театре, о профессии артиста, развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности, приобщить детей к отечественной и мировой культуре.
Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
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