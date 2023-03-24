24 марта

23 марта

Популярное

В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой

В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Киоски демонтировали на «Динамо»

На днях с улицы Борсоева, 2 в центре Улан-Удэ начали убирать торговые киоски – те, что находились вблизи авторынка «Динамо». Здесь долгое время работало множество точек общепита, в основном с шаурмой. Также находился магазин для рыболовов, с полуфабрикатами, чебуречная и другие.




 
Буквально за три дня все киоски уже убрали. На сегодня производится уборка территории. Собственники бизнеса рассказывают, что этот участок земли принадлежит железной дороге, а работали они по договорам аренды. Недавно договоры с предпринимателями продлевать не стали и попросили «на выход».

В пресс-службе ВСЖД - филиале ОАО «РЖД» «Байкал-Daily» прояснили ситуацию. Выяснилось, что земля находится в субаренде, и субарендатор нарушил условия договора. Решение освободить участок суд вынес ещё два года назад.

- Договор субаренды земельного участка, расположенного в полосе отвода железной дороги, расторгнут в связи с нарушениями условий договора со стороны субарендатора. Кроме этого, решением арбитражного суда Республики Бурятия, принятым в ещё ноябре 2021 года, установлено требование к индивидуальному предпринимателю освободить участок от расположенных на нём строений, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ВСЖД.

Что же будет находиться на освободившемся участке земли в центре Улан-Удэ, пока неизвестно. «В настоящее время вопрос о дальнейшем использовании данного участка вне его основного целевого назначения (эксплуатация железнодорожного транспорта) не рассматривается», - пояснили в ВСЖД.




 



киоски еда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выбрали «Мастера года»
В Бурятии выбрали «Мастера года»
Общество, 24.03.2023
Гран-при выиграла преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО
Общество, 24.03.2023
Женская сборная БГУ по мини-футболу успешно выступила в Первой лиге
В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой
В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой
Общество, 24.03.2023
Киоски демонтировали на «Динамо» 
Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
Общество, 24.03.2023
Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
Общество, 24.03.2023
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
Общество, 24.03.2023
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Общество, 24.03.2023
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
В сотых кварталах Улан-Удэ за день поймали дюжину бродячих собак
В сотых кварталах Улан-Удэ за день поймали дюжину бродячих собак
Общество, 24.03.2023
А на владельцев домашних животных составили три протокола
Жительницы Улан-Удэ не рвутся в ранний декрет
Жительницы Улан-Удэ не рвутся в ранний декрет
Общество, 24.03.2023
11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности
Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста
Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста
Общество, 24.03.2023
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам
В Москве появилась мода на Бурятию
В Москве появилась мода на Бурятию
Общество, 24.03.2023
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^