В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой











































На днях с улицы Борсоева, 2 в центре Улан-Удэ начали убирать торговые киоски – те, что находились вблизи авторынка «Динамо». Здесь долгое время работало множество точек общепита, в основном с шаурмой. Также находился магазин для рыболовов, с полуфабрикатами, чебуречная и другие.Буквально за три дня все киоски уже убрали. На сегодня производится уборка территории. Собственники бизнеса рассказывают, что этот участок земли принадлежит железной дороге, а работали они по договорам аренды. Недавно договоры с предпринимателями продлевать не стали и попросили «на выход».В пресс-службе ВСЖД - филиале ОАО «РЖД» «Байкал-Daily» прояснили ситуацию. Выяснилось, что земля находится в субаренде, и субарендатор нарушил условия договора. Решение освободить участок суд вынес ещё два года назад.- Договор субаренды земельного участка, расположенного в полосе отвода железной дороги, расторгнут в связи с нарушениями условий договора со стороны субарендатора. Кроме этого, решением арбитражного суда Республики Бурятия, принятым в ещё ноябре 2021 года, установлено требование к индивидуальному предпринимателю освободить участок от расположенных на нём строений, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ВСЖД.Что же будет находиться на освободившемся участке земли в центре Улан-Удэ, пока неизвестно. «В настоящее время вопрос о дальнейшем использовании данного участка вне его основного целевого назначения (эксплуатация железнодорожного транспорта) не рассматривается», - пояснили в ВСЖД.