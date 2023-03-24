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Ледовая переправа на остров Ольхон продолжает действовать

Ледовая переправа на остров Ольхон продолжает действовать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в МЧС

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило важную информация для тех, кто эти выходные планирует провести на байкальском острове Ольхон. Ледовая переправа Куркут - Иркутская Губа всё ещё действует.

- Соблюдая правила движения, можно абсолютно безопасно переехать с материка на остров. Выезд за установленные границы переправы запрещён и смертельно опасен, - отметили сотрудники МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлую пятницу в проливе Малое Море в Ольхонском районе едва не утонула Toyota Camry Gracia, в которой находились три человека. К счастью, им всем удалось выбраться из тонущей машины. 
Ледовые переправы Байкал Ольхон

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