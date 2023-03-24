Об этом сообщили в МЧС
Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило важную информация для тех, кто эти выходные планирует провести на байкальском острове Ольхон. Ледовая переправа Куркут - Иркутская Губа всё ещё действует.
- Соблюдая правила движения, можно абсолютно безопасно переехать с материка на остров. Выезд за установленные границы переправы запрещён и смертельно опасен, - отметили сотрудники МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлую пятницу в проливе Малое Море в Ольхонском районе едва не утонула Toyota Camry Gracia, в которой находились три человека. К счастью, им всем удалось выбраться из тонущей машины.
Ледовая переправа на остров Ольхон продолжает действовать
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
А на владельцев домашних животных составили три протокола
11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности
Мужчина решал вопрос через суд
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам
Награждение проходило в Москве
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты
Произошло это в Тункинском нацпарке
После освящения отец Антоний побеседовал с осуждёнными
В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных
Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек