На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней

Общество, Фото: Сибирская школа геонаук (SSG)

В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах



В Иркутской области сотрудники Сибирской школы геонаук (SSG) создали технологию для обследования труднодоступных участков со сложным рельефом. Система также предназначена для моделирования рисков камнепадов, оползней и селей, вычисления показателей, необходимых для решения управленческих задач. Работа ведётся в рамках стратегического проекта «i.GeoDesign».



Научный руководитель Сибирской школы геонаук Александр Паршин рассказал, что комплекс аппаратных и программных средств состоит из оригинальных беспилотных систем для мультиспектральных и лидарных съёмок. В новую технологию включены дифференциальная геодезическая система, авторские программные модули для обработки и анализа данных.



Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, геоинформационная технология позволяет проводить мониторинг труднодоступных участков с углами уклона до 90 градусов, учитывая трещины и деформации в субсантиметровом пространственном разрешении.



Над проектом вместе с Александром Паршиным работали младшие научные сотрудники Алексей Костерев и Светлана Гантимурова, студент Владимир Ерофеев. Разработка получила правовую охрану как ноу-хау Иркутского политеха.



- Мы реализовали и апробировали методические и алгоритмические позиции, создали прототип беспилотной системы. Сейчас проектная команда сосредоточена на разработке дружественной программы-оболочки, которая автоматизирует все процессы обработки данных до получения результатов. В настоящее время технология предназначена для исследования скально-обвальных участков. Мы намерены совершенствовать прогностический аппарат, использовать систему для изучения эталонных участков, развивая алгоритмы прогнозирования селей, - поделился планами Александр Паршин.



Руководитель проекта добавил, что в 2022 году политеховцы обследовали более 70 труднодоступных участков в пределах Байкальской рифтовой зоны. В опытно-методических и коммерческих работах, кроме проектной команды, были задействованы 15 сотрудников и студентов Сибирской школы геонаук.



- В зону исследования попали территории, представляющие оползневую и камнепадную опасность для инфраструктуры объекта культурного наследия – Кругобайкальской железной дороги. Заказчиком работ выступило АО «РЖД». Традиционными методами узнать информацию трудно, поскольку это опасно для жизни и здоровья специалистов. Именно поэтому полевые работы были проведены с борта водного судна, без высадки на берег. Процессы моделировали, используя производительный вычислительный кластер. В результате за три месяца мы получили простые для интерпретации трёхмерные модели с информацией о наиболее опасных участках. Кроме того, нам стали доступны количественные данные о необходимых объёмах сборки каменного материала, смоделированы вероятные траектории камнепадов, - пояснил Александр Паршин.



