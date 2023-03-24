24 марта

23 марта

Популярное

На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней

На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
Общество,  Фото:Сибирская школа геонаук (SSG)
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах

В Иркутской области сотрудники Сибирской школы геонаук (SSG) создали технологию для обследования труднодоступных участков со сложным рельефом. Система также предназначена для моделирования рисков камнепадов, оползней и селей, вычисления показателей, необходимых для решения управленческих задач. Работа ведётся в рамках стратегического проекта «i.GeoDesign».

Научный руководитель Сибирской школы геонаук Александр Паршин рассказал, что комплекс аппаратных и программных средств состоит из оригинальных беспилотных систем для мультиспектральных и лидарных съёмок. В новую технологию включены дифференциальная геодезическая система, авторские программные модули для обработки и анализа данных.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, геоинформационная технология позволяет проводить мониторинг труднодоступных участков с углами уклона до 90 градусов, учитывая трещины и деформации в субсантиметровом пространственном разрешении.

Над проектом вместе с Александром Паршиным работали младшие научные сотрудники Алексей Костерев и Светлана Гантимурова, студент Владимир Ерофеев. Разработка получила правовую охрану как ноу-хау Иркутского политеха.

- Мы реализовали и апробировали методические и алгоритмические позиции, создали прототип беспилотной системы. Сейчас проектная команда сосредоточена на разработке дружественной программы-оболочки, которая автоматизирует все процессы обработки данных до получения результатов. В настоящее время технология предназначена для исследования скально-обвальных участков. Мы намерены совершенствовать прогностический аппарат, использовать систему для изучения эталонных участков, развивая алгоритмы прогнозирования селей, - поделился планами Александр Паршин.

Руководитель проекта добавил, что в 2022 году политеховцы обследовали более 70 труднодоступных участков в пределах Байкальской рифтовой зоны. В опытно-методических и коммерческих работах, кроме проектной команды, были задействованы 15 сотрудников и студентов Сибирской школы геонаук.

- В зону исследования попали территории, представляющие оползневую и камнепадную опасность для инфраструктуры объекта культурного наследия – Кругобайкальской железной дороги. Заказчиком работ выступило АО «РЖД». Традиционными методами узнать информацию трудно, поскольку это опасно для жизни и здоровья специалистов. Именно поэтому полевые работы были проведены с борта водного судна, без высадки на берег. Процессы моделировали, используя производительный вычислительный кластер. В результате за три месяца мы получили простые для интерпретации трёхмерные модели с информацией о наиболее опасных участках. Кроме того, нам стали доступны количественные данные о необходимых объёмах сборки каменного материала, смоделированы вероятные траектории камнепадов, - пояснил Александр Паршин.

наука Байкал Иркутская область вузы геология геодезия геофизика оползни камнепад

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Улан-удэнцы увидели удивительное астрономическое явление
Общество, 24.03.2023
Его можно было наблюдать вечером 24 марта
На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
На Байкале учёные моделируют риски камнепадов и оползней
Общество, 24.03.2023
В Иркутском вузе создана технология для моделирования опасных геологических процессов в горных районах
Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Общество, 24.03.2023
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске
В Читу поступили новые троллейбусы
В Читу поступили новые троллейбусы
Общество, 24.03.2023
Их готовят к выходу на линию
Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Общество, 24.03.2023
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников
В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
Общество, 24.03.2023
А ещё в республике есть 46 школ искусств и более 40 КДЦ
В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
Общество, 24.03.2023
Его задействуют в электроснабжении БАМа
В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
Общество, 24.03.2023
Пернатые укрывались на чабанских стоянках и на окраинах населённых пунктов
В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату
В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату
Общество, 24.03.2023
Её оснастят необходимой мебелью и церковной утварью
Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Жители Иволгинского района Бурятии активно помогают участникам спецоперации
Общество, 24.03.2023
Волонтёры шьют вещи и изготавливают блиндажные свечи
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество, 24.03.2023
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Общество, 24.03.2023
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
Общество, 24.03.2023
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Общество, 24.03.2023
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^