В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев









Список из 70 с лишним населённых пунктов возглавил Петрозаводск. Далее шли Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Замыкали топ-10 Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и соседний с Бурятией Иркутск. Улан-Удэ











В феврале сотрудники Высшей школы экономики составили рейтинг городов РФ по культурному капиталу. При этом авторы исследования сделали акцент на том, насколько культурные блага доступны конкретному человеку, а не сосредотачивались только на наличии соответствующих учреждений и инфраструктуры.Список из 70 с лишним населённых пунктов возглавил Петрозаводск. Далее шли Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Замыкали топ-10 Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и соседний с Бурятией Иркутск. Улан-Удэ значился на 60-ой строчке. Чита оказалась в перечне 43-ей, Москва – 28-ой, а «культурная столица» России – Петербург – занял лишь 13-ое место.

Каждый год 25 марта в России отмечается день работника культуры. По данным Бурятстата, сегодня в этой сфере в нашей республике трудятся более 6 тысяч человек.Всего в Бурятии насчитывается 46 детских школ искусств, 17 музеев, 434 библиотеки, 463 культурно-досуговых центра (КДЦ), пять театров и цирк, итого – почти тысяча культурных учреждений, отметили в ведомстве.