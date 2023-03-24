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В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев

В Бурятии с «некультурной» столицей насчитали пять театров и 17 музеев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё в республике есть 46 школ искусств и более 40 КДЦ

Каждый год 25 марта в России отмечается день работника культуры. По данным Бурятстата, сегодня в этой сфере в нашей республике трудятся более 6 тысяч человек.

Всего в Бурятии насчитывается 46 детских школ искусств, 17 музеев, 434 библиотеки, 463 культурно-досуговых центра (КДЦ), пять театров и цирк, итого – почти тысяча культурных учреждений, отметили в ведомстве.

В феврале сотрудники Высшей школы экономики составили рейтинг городов РФ по культурному капиталу. При этом авторы исследования сделали акцент на том, насколько культурные блага доступны конкретному человеку, а не сосредотачивались только на наличии соответствующих учреждений и инфраструктуры.

Список из 70 с лишним населённых пунктов возглавил Петрозаводск. Далее шли Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Замыкали топ-10 Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и соседний с Бурятией Иркутск. Улан-Удэ значился на 60-ой строчке. Чита оказалась в перечне 43-ей, Москва – 28-ой, а «культурная столица» России – Петербург – занял лишь 13-ое место.





культура Бурятстат

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