В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду

Общество, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации



В селе Усть-Брянь в Заиграевском районе Бурятии в этом году отремонтируют две улицы - улицу 40 лет Победы и Дорожную. Протяженность ремонтируемого участка составит почти 2 км. Аукцион уже проведён, контракт с подрядчиком заключен, сообщили в минтрансе республики.



Там устроят места для стоянки транспорта, автобусные остановки, отремонтируют асфальтобетонное покрытие и тротуары.



На улицах Дорожная и 40 лет Победы располагаются школа, детский сад, администрация поселения и дом культуры.



- У детского сада сейчас нет асфальта, что, безусловно, неудобно. На наших дорогах появится асфальтовое покрытие, будут обустроены пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки. А это значит, что движение как для пешеходов, так и для автомобилистов станет безопасным и комфортным, - отметила глава сельского поселения «Усть-Брянское» Ирина Ищенко.



В прошлом году в Заиграевском районе уже было отремонтировано пять улиц, протяженностью 4,2 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



