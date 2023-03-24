Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
В селе Усть-Брянь в Заиграевском районе Бурятии в этом году отремонтируют две улицы - улицу 40 лет Победы и Дорожную. Протяженность ремонтируемого участка составит почти 2 км. Аукцион уже проведён, контракт с подрядчиком заключен, сообщили в минтрансе республики.
Там устроят места для стоянки транспорта, автобусные остановки, отремонтируют асфальтобетонное покрытие и тротуары.
На улицах Дорожная и 40 лет Победы располагаются школа, детский сад, администрация поселения и дом культуры.
- У детского сада сейчас нет асфальта, что, безусловно, неудобно. На наших дорогах появится асфальтовое покрытие, будут обустроены пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки. А это значит, что движение как для пешеходов, так и для автомобилистов станет безопасным и комфортным, - отметила глава сельского поселения «Усть-Брянское» Ирина Ищенко.
В прошлом году в Заиграевском районе уже было отремонтировано пять улиц, протяженностью 4,2 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
А на владельцев домашних животных составили три протокола
11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности
Мужчина решал вопрос через суд
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам
Награждение проходило в Москве
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты
Произошло это в Тункинском нацпарке
После освящения отец Антоний побеседовал с осуждёнными
В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных
Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек