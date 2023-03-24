24 марта

23 марта

Популярное

В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду

В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации

В селе Усть-Брянь в Заиграевском районе Бурятии в этом году отремонтируют две улицы - улицу 40 лет Победы и Дорожную. Протяженность ремонтируемого участка составит почти 2 км. Аукцион уже проведён, контракт с подрядчиком заключен, сообщили в минтрансе республики.

Там устроят места для стоянки транспорта, автобусные остановки, отремонтируют асфальтобетонное покрытие и тротуары.

На улицах Дорожная и 40 лет Победы располагаются школа, детский сад, администрация поселения и дом культуры.

- У детского сада сейчас нет асфальта, что, безусловно, неудобно. На наших дорогах появится асфальтовое покрытие, будут обустроены пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки. А это значит, что движение как для пешеходов, так и для автомобилистов станет безопасным и комфортным, - отметила глава сельского поселения «Усть-Брянское» Ирина Ищенко.

В прошлом году в Заиграевском районе уже было отремонтировано пять улиц, протяженностью 4,2 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
Общество, 24.03.2023
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
Общество, 24.03.2023
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Общество, 24.03.2023
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
В сотых кварталах Улан-Удэ за день поймали дюжину бродячих собак
В сотых кварталах Улан-Удэ за день поймали дюжину бродячих собак
Общество, 24.03.2023
А на владельцев домашних животных составили три протокола
Жительницы Улан-Удэ не рвутся в ранний декрет
Жительницы Улан-Удэ не рвутся в ранний декрет
Общество, 24.03.2023
11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности
Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста
Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста
Общество, 24.03.2023
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам
В Москве появилась мода на Бурятию
В Москве появилась мода на Бурятию
Общество, 24.03.2023
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты
Группа кабанов попалась в фотоловушку в Бурятии
Группа кабанов попалась в фотоловушку в Бурятии
Общество, 24.03.2023
Произошло это в Тункинском нацпарке
В Улан-Удэ освятили исправительный центр при колонии
В Улан-Удэ освятили исправительный центр при колонии
Общество, 24.03.2023
После освящения отец Антоний побеседовал с осуждёнными
В Бурятии готовятся к нашествию ящура из соседней Монголии
В Бурятии готовятся к нашествию ящура из соседней Монголии
Общество, 24.03.2023
В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных
Зимний двор в селе Бурятии стал одним из лучших в стране
Зимний двор в селе Бурятии стал одним из лучших в стране
Общество, 24.03.2023
Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
Жителям Бурятии напомнили о соцдоплате к пенсии
Жителям Бурятии напомнили о соцдоплате к пенсии
Общество, 24.03.2023
В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
Коронавирус в Бурятии отмечает свой третий «день рождения»
Коронавирус в Бурятии отмечает свой третий «день рождения»
Общество, 24.03.2023
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^