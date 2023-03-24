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В Санкт-Петербурге отметят «День Шагай надаан»

В Санкт-Петербурге отметят «День Шагай надаан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жителей Северной столицы зовут поиграть в бурятскую игру

26 марта в Санкт-Петербурге пройдёт «День Шагай надаан». Любителей народных игр приглашают поиграть вместе в эту бурятскую забаву.

Местом проведения игр станет Санкт-Петербургский дом бурятской культуры. Дети посоревнуются с 12:00, студенты и взрослые – с 15:00. Сбор участников и гостей за 30 минут до начала, сообщает общество бурятской культуры «Ая-Ганга».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Санкт-Петербург шагай наадан национальные игры

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