Республиканские соревнования проведут в Заиграевском районе
28 марта в Бурятии состоится республиканский турнир по русским шашкам среди юношей и девушек памяти тренера Заиграевского района Б.О. Будаева. Соревнования пройдут в посёлке Нижние Тальцы. Открытие турнира запланировано на 11:00.
В соревнованиях примут участие шашисты районов Бурятии и города Улан-Удэ в трёх возрастных группах: учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов.
Победители и призёры в личном зачёте (юноши и девушки раздельно) награждаются медалями, дипломами и призами.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдёт турнир по русским шашкам
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