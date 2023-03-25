В Бурятии пройдёт турнир по русским шашкам

Республиканские соревнования проведут в Заиграевском районе



28 марта в Бурятии состоится республиканский турнир по русским шашкам среди юношей и девушек памяти тренера Заиграевского района Б.О. Будаева. Соревнования пройдут в посёлке Нижние Тальцы. Открытие турнира запланировано на 11:00.



В соревнованиях примут участие шашисты районов Бурятии и города Улан-Удэ в трёх возрастных группах: учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов.



Победители и призёры в личном зачёте (юноши и девушки раздельно) награждаются медалями, дипломами и призами.



Возрастное ограничение: 0+.



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