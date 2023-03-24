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В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц

В Забайкалье метель совпала с большой миграцией птиц
Общество,  Фото:Даурский заповедник
Пернатые укрывались на чабанских стоянках и на окраинах населённых пунктов

В Забайкальском крае, в Даурскую степь 22 марта пришла новая метель, гораздо более сильная и длительная, чем 14 марта. И опять вместе с метелью пришла волна мигрирующих птиц.

Весь день 22 марта был штормовой ветер, снегопад, температура около 10 градусов мороза. В таких невероятно сложных условиях рано утром, ещё до восхода солнца началась интенсивная миграция птиц: в основном, жаворонков и овсянок. Но на этот раз, в отличие от предыдущей метели, транзитного пролёта почти не было. Все мигрировавшие птицы останавливались около чабанских стоянок и на окраинах населённых пунктов, образуя скопления до 1000 особей.

- В экстремальных случаях обычно так и происходит. Птицы прилетают к людским поселениям – здесь проще найти еду и укрытие. Здесь больше шансов выжить, чем в открытой степи, - сообщает орнитолог Олег Горошко.

Также он рассказал, что 19 марта в Даурской степи появились первые монгольские чайки. Из всех видов чаек они прилетают в Забайкалье раньше остальных. Это самые крупные гнездящиеся в крае чайки: размах их крыльев достигает около полутора метров. Гнездятся они колониями на островах степных озёр. Озёра ещё покрыты льдом, но чайки торопятся занять хорошее место для гнездования, поскольку их количество очень ограничено. Заняв участок, чайки будут его охранять и будут ещё много дней сидеть на нём, практически не сходя с места.
Забайкальский край заповедник миграция птицы

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