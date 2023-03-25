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В Улан-Удэ состоится сольный концерт Сэсэг Аюшеевой

В Улан-Удэ состоится сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
Общество,  Фото:скриншот
Зрителям покажут представление с песнями на бурятском языке и танцевальными постановками

20 апреля в Улан-Удэ пройдёт большой сольный концерт солистки Бурятской государственной филармонии Сэсэг Аюшеевой.

- Сэсэг — выпускница экспериментального курса ВСГИК по специальности «Актриса музыкального театра», а это значит, что зрителей ждёт не просто эстрадный концерт, а настоящее представление с исполнением любимых хитов и новых песен на бурятском языке, танцевальными постановками и яркими дуэтами, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Концерт состоится в Русском драматическом театре. Режиссёром выступит Доржи Найданов.

Сэсэг Аюшеева — выпускница республиканского национального лицея №1 и музыкальной школы №8 по классу ятаги и фортепиано. Училась на театральной кафедре Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. Была вокалисткой в музыкальном театре-студии «Урагшаа». Обладательница гран-при и лауреат международных эстрадных конкурсов.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия концерт Улан-Удэ филармония эстрада

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