Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники

Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8
В Бурятии проходит подготовка к пожароопасному сезону. Сегодня, 24 марта, в Улан-Удэ прошли плановые тренировки десантников-пожарных. На Левом берегу специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8.
- Сегодня проходит завершающая воздушная тренировка в десантной подготовке. Мы уже месяц введём эту подготовку, у нас прошли обучения 52 новобранца – это молодые люди, которые работали сезонными работниками. Они изъявили желание начать серьёзно работать с вертолётом и самолётом. В ходе тренировки отрабатываются навыки спуска с вертолёта на лес. Конечно, у всех есть эти отработанные навыки. Некоторые по 10 лет работают. Просто нужно каждый год обновлять свои знания. Поскольку за зимний период может что-то забыться. А летом они спокойно будут спускаться и отрабатывать всё без эксцессов, - рассказал руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Григорий Сердюков.
Перед вылетом авиапожарные проверяют экипировку, оборудование и надевают шлем. Вертолёт поднимается в небо и зависает на высоте 30 метров. В руках специалистов шнур и спусковое устройство - они аккуратно спускаются вниз партиями по три человека. Инструкторы внимательно следят за малейшими движениями десантников.
- 24 марта бойцы тренировались на вышке тренажёрной. Сдают спортивные нормативы. Сегодня мы тренируемся с вертолёта МИ-8. Нам необходимо сделать по пять спусков. Потом пройдёт тренировка с парашютистами, - прокомментировал инструктор десантников-пожарных Иван Шабанов.
Всего до пожароопасного сезона такую подготовку пройдут около 300 человек. Вскоре пожарные-парашютисты отправятся на другие учения, где они отработают прыжки с парашютом.
- На подготовку одного такого сотрудника уходят годы. Допустим, спускать бойца можно научить за год. Но работать в условиях леса, тушить этот лес – это другое. Например, в Якутию некоторые наши уезжали на два месяца. Приходится жить в тайге, где нет общепринятых цивилизованных условий, даже без кроватей, - добавил Григорий Сердюков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в аэропорту «Шушенское» в Красноярском крае состоялись всероссийские сборы парашютистов-десантников Авиалесоохраны. От Бурятии многоцелевые тренировки проходил сотрудник парашютно-десантной пожарной службы Бурятской Авиалесоохраны (входящей в состав АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов») – инструктор Алексей Смышляев.
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
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