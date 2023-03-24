В Читу поступили новые троллейбусы

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Их готовят к выходу на линию



Новые троллейбусы поступили в Читу. Всего закуплено 10 единиц подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.



- В 2022 году выделено 316 миллионов рублей на приобретение данной техники. Поставляет новые машины завод «Транс-Альфа», который находится в Вологде. В Забайкалье уже поступило 5 машин, ещё пять поступит до конца марта. Вообще проект реализуется с 2021 года. Тогда по трём контрактам на общую сумму 752 миллиона рублей приобрели 45 единиц техники, – рассказал краевой министр строительства и транспорта Алдар Бальжиров.



Как пояснили в троллейбусном управлении, новый подвижной состав с удлинённым автономным ходом, что позволяет машине двигаться 20 километров пути без подключения к сети.



- Сейчас проходит процесс настройки, наладки новых машин, полностью их проверяем и принимаем на баланс, - добавили в управлении.



