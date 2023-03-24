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В Читу поступили новые троллейбусы

В Читу поступили новые троллейбусы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Их готовят к выходу на линию

Новые троллейбусы поступили в Читу. Всего закуплено 10 единиц подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

- В 2022 году выделено 316 миллионов рублей на приобретение данной техники. Поставляет новые машины завод «Транс-Альфа», который находится в Вологде. В Забайкалье уже поступило 5 машин, ещё пять поступит до конца марта. Вообще проект реализуется с 2021 года. Тогда по трём контрактам на общую сумму 752 миллиона рублей приобрели 45 единиц техники, – рассказал краевой министр строительства и транспорта Алдар Бальжиров.

Как пояснили в троллейбусном управлении, новый подвижной состав с удлинённым автономным ходом, что позволяет машине двигаться 20 километров пути без подключения к сети.

- Сейчас проходит процесс настройки, наладки новых машин, полностью их проверяем и принимаем на баланс, - добавили в управлении.

Чита троллейбус общественный транспорт

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