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В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду

В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Он расположен в одном из сёл Закаменского района

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на капитальный ремонт моста через реку Джиду в селе Михайловка. Железобетонный мост длиной 186 метров, шириной 4,5 метра построили в 1992 году. Он находится на автодороге местного значения. К настоящему времени во всех конструкциях мостового сооружения имеются довольно серьёзные дефекты. К капремонту приступят уже в этом году.

Перед проектированием специалисты провели поэлементное обследование и определили грузоподъёмность сооружения. Также было выявлено, что несколько опор моста сместились в вертикальной плоскости, дорожное полотно в ямах и выбоинах, бетон несущих конструкций местами разрушен, гидроизоляция изношена на 100%, имеются дефекты ограждения, проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии и т.д. Кроме того, из опасных природных процессов на территории возможны землетрясения.

При разработке проекта на капитальный ремонт моста был предложен комплекс мер для того, чтобы обеспечить круглогодичное непрерывное движение транспортных средств и пешеходов по мосту через реку Джида. В частности, предусмотрена замена балок в нескольких пролётах и ремонт остальных, омоноличивание нарушенных бетонных конструкций, замена барьерного и перильного ограждения, установка опор освещения, замена дорожного покрытия и другие мероприятия.

- Проектными решениями, в том числе, предусматриваются антисейсмические мероприятия в конструкциях моста, - пояснил эксперт Госэкспертизы Бурятии Олег Унагаев.

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, с прошлого года появилась возможность выполнить капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений. Это позволило совместно с администрацией Закаменского района проработать вопрос по данному мосту. Проведение капитального ремонта планируется в 2023-2025 годах. Стоимость работ составляет более 330 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта РБ.

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