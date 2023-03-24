Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей кубка России

Этап соревнований прошёл в столице республики
Сборная Бурятии по пулевой стрельбе завоевала 8 медалей этапа кубка России по пулевой стрельбе и заняла второе общекомандное место.. Турнир завершился 23 марта в Улан-Удэ.
В соревнованиях принимали участие 115 спортсменов из 10 регионов: Амурская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Сахалинская, Томская области; Красноярский и Хабаровский края; Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятия. В течение недели в центре стрелковой подготовки на центральном стадионе выявляли сильнейших пулевиков в России на дистанциях 10, 25 и 50 метров в олимпийских упражнениях.
Сборная Бурятии на правах хозяев была самой многочисленной. За медали боролись 35 человек и 4 члена сборной России: Анна Сушко, Яна Енина, Елена Белановская и Тамир Бадмаев.
- Это ответственный старт, куда приехали спортсмены из многих регионов. Чтобы попасть в финал, надо выступит, как минимум, на трех этапах кубка. Поэтому спортсмены стремятся принимать участие в турнирах, - отметил тренер сборной Бурятии Александр Степанов.
Отличились на турнире спортсмены центра спортивной подготовки Республики Бурятия. На троих у них шесть медалей.
- На самом деле было тяжело соревноваться – был большой спад. Сейчас стараемся вернуться в свои рамки, восстановить свой результат и продолжать работать. Есть шансы попасть на финал и есть шансы на победу финале, - оценил своё выступление Александр Кондрашин. -В этом сезоне будет около семи стартов, может чуть меньше. Этап кубка России у нас в Бурятии проводится один раз в год. Конечно, хотелось бы почаще чтобы соревнования проводились, чтобы наш регион развивался.
Как сообщает пресс-служба ЦСП РБ, результаты Бурятии на этапе кубка следующие:
В упражнении «ПП-ПС 10 метров» (пистолет пневматический, пара смешанная)
3 место - Белановская Елена, Яковлев Владислав
Тренер - Кузьмин А.В. (СШОР-2)
В упражнении «ПП-ПС 10 метров» (пистолет пневматический, пара смешанная)
3 место - Енина Яна, Кондрашин Александр
Тренер - Степанов А.З. (РСШОР)
В упражнении «ВП-ПС 10 метров» (винтовка пневматическая, пара смешанная)
3 место - Гудеева Маргарита, Егоров Герман
Тренеры - Протасова В.В., Галичкина М.О. (РСШОР)
Тренер- Салимов С.Р. (СШОР-2)
В упражнении «МПП-60ж 50 метров» (пистолет малокалиберный)
1 место - Енина Яна
Тренер - Степанов А.З. (РСШОР)
В упражнении «МПП-60м 50 метров» (пистолет малокалиберный)
2 место - Кондрашин Александр
Тренер - Степанов А.З. (РСШОР)
В упражнении «ПП-60м 10 метров» (пистолет пневматический)
1 место - Кондрашин Александр
Тренер - Степанов А.З. (РСШОР)
В упражнении «МВ-3х20ж 50 метров» (малокалиберное оружие)
3 место - Деревягина Анастасия
Тренер - Бондарева Д.С. (СШОР-2)
Упражнение «ПП-60ж 10 метров» (пневматический пистолет)
1 место - Енина Яна
Тренер - Степанов А.З. (РСШОР)
Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей кубка России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов
Собранные на нём деньги пойдут на строительство детской площадки
Открытие состоится завтра, 25 марта
Этап соревнований прошёл в столице республики
Гран-при выиграла преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования
Женская сборная БГУ по мини-футболу успешно выступила в Первой лиге
Киоски демонтировали на «Динамо»
Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе
Об этом сообщили в МЧС
Врачи посещали школы, сады и магазины
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8