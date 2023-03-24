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Житель Бурятии из-за ошибки не мог вступить в наследство

Житель Бурятии из-за ошибки не мог вступить в наследство
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина решал вопрос через суд

Житель Еравнинского района Бурятии через суд устанавливал факт родственных отношений.

Сын не мог оформить наследство умершей матери, поскольку в актовой записи сотрудники ЗАГС его имя указали неверно. В этой связи установить, что мужчина и покойная женщина являются родственниками, оказалось невозможно без суда.

На суде мужчина привёл различные доказательства родства, в том числе пригласил свидетелей.

- Суд вынес решение. Заявление гр. Ц. удовлетворено, исходя из доказанности факта родственных отношений между заявителем Ц. и умершей Ж., который подтверждён, в том числе, письменными доказательствами и показаниями свидетелей, - сообщили в Еравнинском районном суде. 
наследство

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