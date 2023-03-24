В перинатальном центре Бурятии откроют молельную комнату

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Её оснастят необходимой мебелью и церковной утварью



23 марта в Улан-Удэ прошла встреча глав республиканского перинатального центра и комиссии Улан-Удэнской и Бурятской епархии по связям с учреждениями здравоохранения. В ходе запланированной встречи обсуждался вопрос по организации молельной комнаты в перинатальном центре.



Так руководством центра было выделено необходимое помещение. В ходе встречи также были подняты вопросы обустройства молельной комнаты необходимой мебелью, церковной утварью, обсуждены режим работы и другие насущные вопросы. Затем участники встречи осмотрели помещение будущего места для молитвы пациентов перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

