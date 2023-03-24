Жительницы Улан-Удэ не рвутся в ранний декрет

11% из них не нуждаются в отпуске в начале беременности





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 26% жительниц бурятской столицы поддерживают идею о предоставлении декретного отпуска в первый триместр (то есть с 1 по 13 неделю) беременности.А вот более половины – 54% – уверены: принимать решение, уходить в декрет на столь ранних сроках или нет, должна только сама женщина. Ещё 11% наших землячек считают, что он вообще не нужен.«За» чаще всего выступают улан-удэнки моложе 40 лет – среди них таковых оказалось 62%. Противниц инициативы больше среди получающих свыше 80 тысяч рублей. Дело в том, что максимальная сумма декретных выплат в 2023 году составляет 83 204 рубля в месяц и те, кто зарабатывает больше, просто теряют в деньгах.