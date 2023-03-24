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Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста

Многодетные семьи Улан-Удэ могут получить бесплатную консультацию у юриста
Общество,  Фото:pixabay.com
Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам

В Улан-Удэ ещё в феврале 2023 года стартовал социальный проект «Семейный юрист».

- Цель проекта – предоставить бесплатную юридическую помощь для многодетных семей не только в формате личного приёма, но и через сайт проекта, электронную почту, мессенджеры, социальные сети, - сообщает министерство соцзащиты Бурятии.

Юрист проекта - Валентина Мархандаева, которая имеет правовой опыт в здравоохранении, в государственной надзорной службе, в сфере имущественных прав, строительства, трудовых прав, социальных прав.

Юридические консультации проводятся по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Ербанова, 7, каб. 110.

Обязательна запись по телефону 8 (924) 6503669.


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