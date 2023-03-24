В сотых кварталах Улан-Удэ за день поймали дюжину бродячих собак

Мобильные группы проверили, соблюдают ли местные жители правила содержания и регистрации своих питомцев. Они обошли 177 домовладений и составили на нарушителей три протокола .С 10:00 до 16:00 у дома № 119 в 119 квартале развернули специальный пункт, где все желающие могли бесплатно привить собак от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный чип. В итоге вакцинировали 6 псов и поставили на учёт 4, сообщили в администрации Октябрьского района.