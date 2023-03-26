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В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег

В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег
Общество,  Фото:Росгвардия Бурятии
Они заявили, что страдают от сажи весь отопительный сезон

Жильцы домов на улице Кооперативная в Заиграево поинтересовались, когда на местной котельной установят фильтры. На днях люди сообщили в вайбер-группе «Заиграево-инфо.24/7», что в отопительный сезон страдают от сажи.

- У нас снег чёрный, в доме – сажа. Не обидно было бы, если бы к домам подвели водо- и теплоснабжение, ведь до котельной – рукой подать. Убедительно просим как-то решить проблему – особенно с водой и теплом, – призвали сельчане чиновников и коммунальщиков.

Директор ЖКХ посёлка Сергей Батурин пояснил: на центральной котельной в посёлке есть батарейные циклоны для сбора золы с уходящими газами.

- Ежегодно проводятся замеры промышленных выбросов в атмосферу, в том числе – на содержание золы и пыли. Согласно результатам измерений очистки дымовых газов, коэффициент работы пылегазоулавливающих установок составляет 82,98% при неснижаемой норме в 75%, – цитирует его «Заиграево-инфо.24/7».
снег котельная

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