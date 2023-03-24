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Группа кабанов попалась в фотоловушку в Бурятии

Группа кабанов попалась в фотоловушку в Бурятии
Общество, 
Произошло это в Тункинском нацпарке

В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» поделились любопытным видео. В фотоловушку там попалась группа кабанов.

 
В нацпарке кабан населяет леса в долине Иркута и в предгорьях Тункинских гольцов и Малого Хамар-Дабана.

- Кабан – крупное животное с массивным коротким телом, большой головой, сравнительно-тонкими ногами и коротким хвостом, длина тела может достигать 175 см, высота в холке 80-100 см., а вес животного от 150 до 200 кг. Уши у кабана длинные и широкие, морда вытянута, заканчивается пяточком, - рассказали сотрудники национального парка.

Также они привели ряд интересных фактов о кабанах:

- Кабан всеяден. В основном он питается растительной пищей: клубни растений, желуди и орехи, грибы. Однако кабан не откажется также от мясных «деликатесов» — в виде червей, насекомых и мелких млекопитающих. Если очень голоден, то может нападать на других животных — например, зайцев и косуль. Не пройдет он и мимо падали.

- Летом активен в ночное, а зимой в дневное время.

- Живут колониями, группой, возглавляемой самкой. Старые самцы держатся в одиночку.

- Самка приносит от 4 до 6, иногда до 10-14 поросят.

- Кабан безобидное животное, если его не трогать. Он сам старается избегать встречи с людьми. Но если он ранен или загнан в ловушку, тогда он становится свирепым и очень опасным зверем.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2021 года фотоловушка в Алтачейском заказнике в Бурятии запечатлела стадо бегущих кабанов
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