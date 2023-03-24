Зимний двор в селе Бурятии стал одним из лучших в стране

Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку





Двор из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса «Лучший зимний двор». Жительница мухоршибирского села Калиновка создала около своего дома на улице Молодёжная настоящую снежную сказку.Наша землячка собственноручно слепила снеговиков и символ наступившего 2023 года – Зайца, превратив двор в фотозону для односельчан. В итоге её отметили за лучшее оформление.А ТСЖ «Лидер» из столицы Бурятии заняло второе место в номинации «Лучшее зимнее мероприятие». Товарищество организовало для ребятишек, проживающих в одном из домов на улице Геологическая, развлекательную программу, посвящённую празднику Белого месяца и Масленице, рассказали в пресс-службе правительства РБ.