Зимний двор в селе Бурятии стал одним из лучших в стране

Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
Двор из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса «Лучший зимний двор». Жительница мухоршибирского села Калиновка создала около своего дома на улице Молодёжная настоящую снежную сказку.
Наша землячка собственноручно слепила снеговиков и символ наступившего 2023 года – Зайца, превратив двор в фотозону для односельчан. В итоге её отметили за лучшее оформление.
А ТСЖ «Лидер» из столицы Бурятии заняло второе место в номинации «Лучшее зимнее мероприятие». Товарищество организовало для ребятишек, проживающих в одном из домов на улице Геологическая, развлекательную программу, посвящённую празднику Белого месяца и Масленице, рассказали в пресс-службе правительства РБ.
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты
Произошло это в Тункинском нацпарке
После освящения отец Антоний побеседовал с осуждёнными
В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных
Хозяйка превратила его в настоящую зимнюю сказку
В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
С 2020 года им переболели почти 156 тысяч человек
На фото попали два животных
Всего в республике, по последним данным, находятся 62 скотомогильника и 18 сибиреязвенных захоронений
В последний путь проводили Александра Цыренчикова
Оно обойдётся в три с лишним миллиона рублей
Они за день собрали необходимые вещи для земляков, оставшихся без крыши над головой
На месте прежнего ДК построят новый в купеческом стиле
Там будет восемь отделений, столовая и конференц-зал
Самолёты будут летать четыре раза в неделю