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Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»

Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников

22 марта впервые прошёл «Телемост Дружбы» между учащимися 20 школ Старобешевского района и учениками гимназии №33 города Улан-Удэ. Мероприятие было организовано с целью знакомства ребят из ДНР с Бурятией, её столицей и обсуждении общих вопросов, актуальных для старшеклассников.

Например, ребята со школ Старобешевского района узнали о трёх брендах Бурятии. Это самое глубокое пресноводное озеро – Байкал, центр буддизма – Иволгинский дацан, и национальное блюдо бурят – позы или буузы. А также узнали о городе Улан-Удэ. Кроме этого, ученики поделились информацией, какие праздники они отмечают: у ребят с Старобешево развита греческая культура, а ученики 33 гимназии рассказали о праздновании Сагалгаана.

Помимо того, учащиеся получили возможность познакомиться с основными условиями приёма на обучения от ведущих учебных заведений высшего и среднего профессионального образования в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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