Школьников Улан-Удэ и ДНР связал «Телемост дружбы»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Ребята обсудили вопросы, актуальные для старшеклассников



22 марта впервые прошёл «Телемост Дружбы» между учащимися 20 школ Старобешевского района и учениками гимназии №33 города Улан-Удэ. Мероприятие было организовано с целью знакомства ребят из ДНР с Бурятией, её столицей и обсуждении общих вопросов, актуальных для старшеклассников.



Например, ребята со школ Старобешевского района узнали о трёх брендах Бурятии. Это самое глубокое пресноводное озеро – Байкал, центр буддизма – Иволгинский дацан, и национальное блюдо бурят – позы или буузы. А также узнали о городе Улан-Удэ. Кроме этого, ученики поделились информацией, какие праздники они отмечают: у ребят с Старобешево развита греческая культура, а ученики 33 гимназии рассказали о праздновании Сагалгаана.



Помимо того, учащиеся получили возможность познакомиться с основными условиями приёма на обучения от ведущих учебных заведений высшего и среднего профессионального образования в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

