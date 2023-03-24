24 марта

23 марта

Популярное

Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»

Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений

С 14 по 16 марта в Москве прошёл XVll всероссийской конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России» в возрастной категории от 14 до 25 лет включительно.

- Основной целью проведения конкурса является привлечение наиболее активной части молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации интеллектуального общения молодёжи образовательных учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

В конкурсе приняли участие учащиеся из Бурятии. Школьники из Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»

Так, диплом 1 степени в секции «Лингвистика» получила ученица 10 класса школы №1, Валерия К., руководитель Татьяна Вишнякова.

Дипломом 2 степени по направлению «Педагогика, психология» награждена ученица 10 класса школы №57 Дэжид. Ц, руководитель Марина Темникова .

Диплом 1 степени в секции «Биология» выиграла Ксения Ж., 10 класс гимназии №33, руководитель Елена Абрамова.

Диплом 2 степени по направлению «Краеведение» получила Мария У., 9 класс гимназии №33, руководитель Татьяна Сохина .

Дипломом победителя секции «Физика» отмечена ученица 10 класса школы №44 Светлана З., руководитель Елена Данзанова .

В секции «Биология» отмечены ученики 8 класса Российской гимназии №59: Алдар Б. - диплом 1 степени, Ольга М. - диплом 2 степени, Дарья Д. - диплом 2 степени. В секции «Краеведение»: Донир Х., ученик 10 класса - диплом 2 степени. В «Литературоведении»: Оюнтуя О., ученица 9 класса – диплом 1 степени. Руководители: Людмила Карпова, Татьяна Очирова, Елена Цыдыпова.

Дипломом за победу в секции «Биология» отмечена Кристина З., ученица Бурятской гимназии №29, руководитель Оюна Доржиева.

Улан-Удэ Бурятия всероссийский конкурс конкурс школьники школа образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»
Общество, 24.03.2023
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
В Бурятии капитально отремонтируют мост через Джиду
Общество, 24.03.2023
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
Общество, 24.03.2023
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов
Бурятские звёзды устроят благотворительный концерт для онкобольных ребятишек
Бурятские звёзды устроят благотворительный концерт для онкобольных ребятишек
Общество, 24.03.2023
Собранные на нём деньги пойдут на строительство детской площадки

Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей кубка России
Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей кубка России
Общество, 24.03.2023
Этап соревнований прошёл в столице республики
В Бурятии выбрали «Мастера года»
В Бурятии выбрали «Мастера года»
Общество, 24.03.2023
Гран-при выиграла преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО
Общество, 24.03.2023
Женская сборная БГУ по мини-футболу успешно выступила в Первой лиге
В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой
В центре Улан-Удэ снесли популярные ларьки с шаурмой
Общество, 24.03.2023
Киоски демонтировали на «Динамо» 
Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
Бурятский оперный театр поможет развитию театральных студий в школах
Общество, 24.03.2023
Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
В селе Усть-Брянь в Бурятии заасфальтируют дорогу к детсаду
Общество, 24.03.2023
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
В Бурятии бьют тревогу из-за заболеваемости туберкулёзом
Общество, 24.03.2023
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Помощь с неба: В Улан-Удэ тренировались пожарные-десантники
Общество, 24.03.2023
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^