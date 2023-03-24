Школьники Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений



С 14 по 16 марта в Москве прошёл XVll всероссийской конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России» в возрастной категории от 14 до 25 лет включительно.



- Основной целью проведения конкурса является привлечение наиболее активной части молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации интеллектуального общения молодёжи образовательных учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



В конкурсе приняли участие учащиеся из Бурятии. Школьники из Улан-Удэ стали дипломантами «Национального достояния России»



Так, диплом 1 степени в секции «Лингвистика» получила ученица 10 класса школы №1, Валерия К., руководитель Татьяна Вишнякова.



Дипломом 2 степени по направлению «Педагогика, психология» награждена ученица 10 класса школы №57 Дэжид. Ц, руководитель Марина Темникова .



Диплом 1 степени в секции «Биология» выиграла Ксения Ж., 10 класс гимназии №33, руководитель Елена Абрамова.



Диплом 2 степени по направлению «Краеведение» получила Мария У., 9 класс гимназии №33, руководитель Татьяна Сохина .



Дипломом победителя секции «Физика» отмечена ученица 10 класса школы №44 Светлана З., руководитель Елена Данзанова .



В секции «Биология» отмечены ученики 8 класса Российской гимназии №59: Алдар Б. - диплом 1 степени, Ольга М. - диплом 2 степени, Дарья Д. - диплом 2 степени. В секции «Краеведение»: Донир Х., ученик 10 класса - диплом 2 степени. В «Литературоведении»: Оюнтуя О., ученица 9 класса – диплом 1 степени. Руководители: Людмила Карпова, Татьяна Очирова, Елена Цыдыпова.



Дипломом за победу в секции «Биология» отмечена Кристина З., ученица Бурятской гимназии №29, руководитель Оюна Доржиева.



