В Минсоцзащиты рассказали, кто имеет на неё право
Неработающим пенсионерам в Бурятии делают социальную доплату к пенсии, если размер последней – ниже установленного в республике прожиточного минимума (ПМ). С января 2023-го он увеличился до 13 475 рублей.
- Региональная социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплаты вместе с ней достигла ПМ, – пояснили в министерстве социальной защиты населения.
Размер РСД для каждого пенсионера индивидуален и зависит от его дохода. Эту выплату, которая появилась в Бурятии с 2021 года, назначают в беззаявительном порядке, то есть специально обращаться за ней никуда не нужно.
Жителям Бурятии напомнили о соцдоплате к пенсии
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