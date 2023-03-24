«Косульки – красотульки» позировали госинспектору в Бурятии

На фото попали два животных
В природном заказнике федерального значения «Алтачейский» в Бурятии косули позировали перед объективом фотокамеры. Их запечатлел госинспектор Сергей Красиков.
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На фото попали два животных
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