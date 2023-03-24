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В Бурятии обновят реестр скотомогильников и сибиреязвенных захоронений

В Бурятии обновят реестр скотомогильников и сибиреязвенных захоронений
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Всего в республике, по последним данным, находятся 62 скотомогильника и 18 сибиреязвенных захоронений

В Бурятии планируется проверить и обновить все данные о скотомогильниках и сибиреязвенных захоронениях на территории республики. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, это «необходимо для того, чтобы предотвратить возникновение такой опасной болезни, как сибирская язва».

- В этом году совместно с управлением ветеринарии Бурятии, управлением Роспотребнадзора по Бурятии, БГСХА и Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом мы планируем крупное мероприятие по обновлению реестра скотомогильников, сибиреязвенных захоронений на территории республики, - сообщил Галсан Дареев.

Реестр необходимо дополнить данными о сибиреязвенных захоронениях, проведенных в 20-30-х годах прошлого века. Со временем сведения, особенно о старых скотомогильниках и сибиреязвенных захоронениях, утрачиваются. Так что сегодня на этом месте могут вестись хозяйственные работы, строительные работы, что, конечно, опасно.

- Мы знаем то, что сибирская язва - это общая болезнь для животных и человека и, в первую очередь, эта работа необходима для предотвращения возникновения этой болезни с целью защиты здоровья нашего населения, - подчеркнул Галсан Дареев.

Всего в Бурятии на сегодня существует 62 скотомогильника, из них 27 соответствуют требованиям, 35 подлежат ликвидации. Также в республике имеется 18 сибиреязвенных захоронений, которые также соответствуют требованиям. На их содержание, дезинфекцию и уборку из республиканского бюджета выделено более 1,5 миллионов рублей.

скотомогильник

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