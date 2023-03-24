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В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения

В Бурятии создадут центр питания сверхвысокого напряжения
Общество,  Фото:pixabay.com
Его задействуют в электроснабжении БАМа

В Бурятии началась реконструкция подстанции 220 кВ «Таксимо» – «звена» Пеледуйского энергокольца, задействованного в электроснабжении Байкало-Амурской магистрали. Мощность центра питания увеличат почти в 5 раз – до 639 МВА, а его класс напряжения повысится до 500 кВ. Также будет построен 230-километровый транзит, который соединит «Таксимо» с новой подстанцией 500 кВ «Нижнеангарская», и модернизированы три смежных объекта в Иркутской области. Общий объём инвестиций составит 27,6 млрд рублей.

Электроснабжение Восточного полигона железных дорог – Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей – является крупным проектом и делится на два этапа. На первом из них выполнено уже 13 из 14 мероприятий. В 2023 году будет завершён последний объект этапа – поставлена под напряжение линия 500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарская» с подстанцией 500 кВ «Нижнеангарская». На втором этапе запланировано семь основных мероприятий, включая реконструкцию «Таксимо» со строительством транзита до «Нижнеангарской».

Оба центра питания – «Таксимо» и «Нижнеангарская» – входят в состав Пеледуйского энергокольца, созданного для повышения надёжности электроснабжения четырёх регионов России: Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья. Общая протяжённость кольца составляет 3,3 тыс. км. Помимо железнодорожной инфраструктуры в числе потребителей: перекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.

На подстанции «Таксимо» будет установлена автотрансформаторная группа мощностью 501 МВА с резервной фазой (167 МВА). Силовое оборудование оснастят устройством регулирования напряжения под нагрузкой и системой мониторинга, позволяющей дистанционно следить за его состоянием.

Для подключения нового транзита до «Нижнеангарской» на подстанции возведут открытое распределительное устройство (ОРУ) 500 кВ. Также энергетики расширят ОРУ 220 кВ, смонтируют комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ, построят новый общеподстанционный пункт управления, где разместят современные микропроцессорные комплексы релейной защиты. Более 95% всего оборудования, которое установят на «Таксимо», произведено в России, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

электроснабжение Бурятия БАМ энергетика

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