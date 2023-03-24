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В Москве появилась мода на Бурятию

В Москве появилась мода на Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республику активно стягиваются федеральные блогеры и журналисты

За первый месяц 2023 года Бурятию посетили более 35 тысяч туристов – на 90% больше, чем в январе 2022-го. Об этом рассказал во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) глава Минтуризма РБ Алдар Доржиев.

- А в 2022 году относительно предыдущего рост турпотока в республику составил 40%, – заявил министр.

По его словам, республика получает беспрецедентную помощь со стороны федерального центра. Из 2 миллиардов рублей, направленных на развитие туротрасли на Дальнем Востоке в 2023-ем, 590 миллионов выделили именно Бурятии. Большая часть этой суммы – 337 миллионов – грантовая поддержка, ещё около 40 миллионов уйдут на празднование Сурхарбана (0+) и примерно 215 – на обустройство туристического центра города.

Помимо туристов, в Бурятию активно едут и федеральные журналисты. Информационные туры для СМИ устраивает ТИЦ «Байкал».

- Например, в республике приезжал телеканал «Пятница» со своей программой «Гастротур» (возрастное ограничение – 16+). «ВКонтакте» снял контент для серии роликов о Бурятии. В эти дни у нас  гостит «Первый канал», который готовит выпуск travel-шоу «Поехали!» (12+) и большая группа журналистов – не менее 12 федеральных СМИ – работают в республике в рамках проекта «Медиа-разведка». В ближайшее время мы также ожидаем съёмочную группу НТВ. Вообще Бурятия стала интересна, Байкал притягивает, в том числе – журналистов и блогеров, – заявил Алдар Доржиев.

туристы путешественники блогеры

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