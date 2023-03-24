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В Бурятии простились с 31-летним участником СВО

В Бурятии простились с 31-летним участником СВО
Общество, 
В последний путь проводили Александра Цыренчикова

23 марта в Еравнинском районе Бурятии простились с Цыренчиковым Александром Сергеевичем, погибшим в ходе спецоперации.

- В последний путь Александра Сергеевича проводили родные, близкие и земляки, - сообщила администрация района.

Александр Цыренчиков родился 31 октября 1991 года в селе Могзон Читинской области. С 1998 по 2007 гг. учился в школе-интернате в селе Можайка Еравнинского района.

В 2009 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.

С 2011 года работал в сельском хозяйстве. В 2015 году женился, у супругов родился сын.

Родные рассказывают, что Александр был добрым и отзывчивым сыном, братом, другом.

В ноябре 2022 года он вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Погиб, выполняя боевые задачи.

смерть

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