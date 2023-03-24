В Бурятии простились с 31-летним участником СВО

В последний путь проводили Александра Цыренчикова
23 марта в Еравнинском районе Бурятии простились с Цыренчиковым Александром Сергеевичем, погибшим в ходе спецоперации.
- В последний путь Александра Сергеевича проводили родные, близкие и земляки, - сообщила администрация района.
Александр Цыренчиков родился 31 октября 1991 года в селе Могзон Читинской области. С 1998 по 2007 гг. учился в школе-интернате в селе Можайка Еравнинского района.
В 2009 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.
С 2011 года работал в сельском хозяйстве. В 2015 году женился, у супругов родился сын.
Родные рассказывают, что Александр был добрым и отзывчивым сыном, братом, другом.
В ноябре 2022 года он вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Погиб, выполняя боевые задачи.
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