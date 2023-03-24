В Бурятии простились с 31-летним участником СВО

В последний путь проводили Александра Цыренчикова



23 марта в Еравнинском районе Бурятии простились с Цыренчиковым Александром Сергеевичем, погибшим в ходе спецоперации.



- В последний путь Александра Сергеевича проводили родные, близкие и земляки, - сообщила администрация района.



Александр Цыренчиков родился 31 октября 1991 года в селе Могзон Читинской области. С 1998 по 2007 гг. учился в школе-интернате в селе Можайка Еравнинского района.



В 2009 году был призван на срочную службу, которую проходил в Чите.



С 2011 года работал в сельском хозяйстве. В 2015 году женился, у супругов родился сын.



Родные рассказывают, что Александр был добрым и отзывчивым сыном, братом, другом.



В ноябре 2022 года он вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Погиб, выполняя боевые задачи.



