Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов
В Улан-Удэ определили дополнительные территории, где пройдут комплексные кадастровые работы. Они охватят территории в микрорайоне Орешкова, улицы Ботаническая, Иванова, Николая Петрова и в СНТ «Металлист». Дополнительные территории были определены из-за образовавшейся экономии в результате торгов по работам на запланированных территориях – это микрорайоны Шишковка и Загорск.
В ближайшее время будет определена подрядная организация. Кадастровые инженеры выполнят геодезическую съёмку территорий, проведут анализ документов, на основании которых выделялись земельные участки, иных архивных документов, а также сведений, содержащихся в ЕГРН.
По результатам работы будет подготовлен проект карты-плана территории, в которой будут отображены границы всех земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих уточнению, либо в отношении которых исправляются реестровые ошибки.
- Если у вас есть права на земельные участки и здания, которые не были зарегистрированы в Росреестре, обращайтесь в комитет по управлению имуществом и землепользованию, каб. 322, 324 с копиями имеющихся правоустанавливающих документов. Проконсультироваться можно по тел. 23-18-47, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Кадастровые работы в Улан-Удэ проведут ещё на нескольких территориях
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