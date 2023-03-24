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В Бурятии выбрали «Мастера года»

В Бурятии выбрали «Мастера года»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при выиграла преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования

23 марта в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года». В этом году участие приняли 21 представитель системы среднего профессионального образования Бурятии. Это мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла.

- Все конкурсные задания были направлены на демонстрацию конкурсантами методической компетентности и собственного опыта в вопросах подготовки обучающихся, основанной на передовых технологиях и методиках практической подготовки, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Обладателем диплома абсолютного победителя – гран-при «Мастер года» Бурятии, символа республиканского конкурса и сертификата на 30 тысяч рублей стала преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования Наталья Жукова. Высокую награду вручил победитель регионального этапа – призёр всероссийского конкурса «Мастер года 2022», исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной работе политехнического техникума Дмитрий Степанов.

- Мы все сегодня победители – нас любят наши ученики, к нам ходят на занятия, мы – честно трудимся. Я хочу пожелать всем – участвуйте в таких конкурсах! Испытайте шквал эмоций и переживаний, позитивных моментов, через которые прошли мы – оно того стоит! Это очень хорошая проверка себя, как профессионала! Буквально вчера вечером я сомневалась, думала, что здесь не успела, тут не сделала… Но знайте - когда у человека есть сомнения, значит, есть куда расти, к чему стремиться! – сказала Наталья Владимировна со сцены.

Диплом I степени, сертификат на 25 тысяч рублей и подарки вручены Галине Вишняковой, мастеру производственного обучения Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова.

Оксану Улукшонову, преподавателя Байкальского колледжа туризма и сервиса, наградили дипломом II степени, сертификатом на 20 тысяч рублей и подарками.

Марина Русина, преподаватель Бурятского республиканского информационно-экономического техникума заняла третье место и получила диплом 3 степени, сертификат на 15 тысяч рублей и подарки.

С полным списком победителей и лауреатов конкурса можно ознакомиться на сайте министерства образования РБ.
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