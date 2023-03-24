В Улан-Удэ прозвучат бурятские народные песни

В проекте «Дуун хээ» примут участие Дандар Бадлуев, Бадма-Ханда, Намгар и Бутидэй Дондок-Сэрэн



28 и 29 апреля в Улан-Удэ состоится концерт «Дуун хээ». Бурятские народные песни прозвучат на сцене театра оперы и балета.



В проекте примут участие носители техник бурятского народного вокала: заслуженный деятель искусств РФ Дандар Бадлуев, народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, заслуженная артистка Бурятии, солистка одноименной группы «Намгар» Намгар Лхасаранова, заслуженный артист Бурятии Бутидэй Дондок-Сэрэн.



- Каждый участник проекта – оригинальный орнамент, имеющий характерную манеру исполнения. В концерте «Дуун хээ» они продемонстрируют свои вокальные таланты, переплетаясь в разных песенных миксах, жанрах народной песни и новых интересных звучаниях, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».



В программу концерта войдут только народные песни. Они будут разные: медленные, быстрые, шуточные, весёлые. Все они прозвучат под аккомпанемент Национального оркестра Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

