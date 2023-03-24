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В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием

В Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отметила жительница Заиграевского района

В Заиграевском районе Бурятии чествовали труженицу тыла Раису Матвеевну Выборнову, которой исполнилось 90 лет. В юбилейный день рождения она получила персональные поздравления от президента России и главы республики.

Родилась именинница в Джидинском районе в дружной, многодетной семье. Отец Раисы всю жизнь работал председателем колхоза, мать занималась детьми и вела домашнее хозяйство.

- Война не обошла стороной и небольшое село, где мы жили с родителями. Мужчины уходили на фронт, женщины ждали вестей с полей сражения – вести приходили разные. От некоторых писем люди радовались и гордились за своих героев, а другие приносили печальные известия, - вспоминает участница трудового фронта. - Помню, что в нашей деревне, в самом её центре на высоком столбе был установлен динамик. Вместе с другими детьми мы каждый день прибегали на это место, чтобы послушать голос Левитана, который сообщал всей стране о событиях, происходящих на фронте. Мне хотелось первой услышать новость о Победе и обрадовать всех людей.

Победа пришла в 1945 году. Началось восстановление разрушенного народного хозяйства, строительство учреждений и домов. Раиса Матвеевна много лет проработала в банке, затем в районном отделении связи. Дружелюбная и отзывчивая, она всегда пользовалась уважением среди односельчан. От руководства получила множество поощрений и наград за трудовые успехи, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

- С мужем воспитали двоих детей. Сейчас семья стала ещё больше. У Раисы Матвеевны 5 внуков, 7 правнуков и недавно появилась долгожданная правнучка, - рассказали в отделе социальной защиты по Заиграевскому району. - Раиса Матвеевна ведёт очень активный образ жизни. Приветливая и разговорчивая женщина любит принимать гостей у себя дома. Несмотря на расстояние часто навещает семью своего сына. Самостоятельно прогуливается по своему любимому селу Усть-Брянь, в который в начале 80-х годов её пригласили на постоянно место жительство сын с любимой невесткой. Мы, вместе с Советов ветеранов поздравили нашу долгожительницу, как участнице трудового фронта вручили ей сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственной письмо и памятные подарки.

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