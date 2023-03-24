Они за день собрали необходимые вещи для земляков, оставшихся без крыши над головой
Недавно семья из Северобайкальска обратилась к жителям республики с просьбой о помощи. У людей сгорел дом. Они остались без крыши над головой и лишились всего, что наживали годами.
Погорельцам требовалась техника – телевизор, стиральная машинка, плитка, подушки, одеяла, постельное бельё, а также мужская, женская и детская одежда. Северобайкальцы тут же откликнулись на пост, размещённый в местном паблике, и начали предлагать свои стиралки и холодильники.
Спустя сутки в том же сообществе появилась ещё одна публикация – уже со словами благодарности.
- Спасибо большое за ваши добрые сердца, за то, что не прошли мимо нашей беды, – обратилась семья к землякам. – У нас правда ничего не осталось, но благодаря вам мы всего за один день обрели всё, что нам сейчас так необходимо – мебель, технику, одежду, еду, деньги и жильё. А самое главное – это ваша поддержка. Без неё мы бы не справились.
«Обрели всё»: Жители Бурятии помогли семье погорельцев
Общество, Фото:
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